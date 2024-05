Tedesco verklaart keuze voor debuterende Maxim De Cuyper: "Hij verdient het om hier te zijn"

Het feest blijft duren voor Maxim De Cuyper (23). Twee dagen na de landstitel mag de verdediger van Club Brugge ook zijn debuut in de EK-selectie van de Rode Duivels vieren. "We hebben gekeken wie het beste in vorm is", duidde Tedesco.

Plots was daar de naam van Maxim De Cuyper.



De winger maakt al een tijdje furore in de Belgische competitie, maar dat hij uitgerekend in de EK-selectie zijn debuut maakt, mag toch verrassend genoemd worden.



"Ik heb altijd gezegd dat we Maxim volgden", verklaarde Tedesco de selectie.

"Het is niet de eerste periode dat we naar hem kijken. Dat doe ik al sinds ik hier ben, al meer dan een jaar. Maar Maxim heeft tot dusver nooit de kans gehad door de concurrentie."

Dat Olivier Deman bij Werder Bremen op de bank belandde, speelde in de kaart van De Cuyper.

"Deman speelde goed in Bremen, maar zijn situatie veranderde. Kijk, we zijn daar open over. We moeten de beste spelers kiezen. Wie is momenteel het beste vorm? Wel, Maxim deed het de voorbije maanden heel goed. Ik heb hem ook live aan het werk gezien tegen Fiorentina. Hij verdient het om nu hier met ons te zijn."