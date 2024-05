5 vraagstukken, 5 antwoorden van de bondscoach: "Waarom Witsel? Ik was niet helemaal tevreden over jonge spelers"

25 namen, minstens evenveel vragen. Domenico Tedesco heeft zijn selectie voor het EK vandaag vrijgegeven. In het klassieke vragenuurtje na de bekendmaking gaf de Belgische bondscoach eerlijk tekst en uitleg bij de vele knopen die hij de voorbije maanden heeft moeten doorhakken. "We hebben hem nu eenmaal nodig", klonk het onder meer over een veelbesproken "verrassing" in zijn selectie.

“Of ik zijn naam in de kranten heb gelezen? Neen, die bekijk ik niet. Het gaat eerst en vooral over kwaliteit. Hij heeft bij Atletico bijna elke wedstrijd gespeeld en is ook nog eens zeer polyvalent. Toen ik hem wilde spreken was hij meteen zeer positief en open om me te ontmoeten. Ik had een goed gevoel bij hem."

"Of ik me moest verontschuldigen dat hij er in de kwalificaties niet bij was? Neen, de situatie is ook veranderd. Toen ik hem ontmoette, speelde hij niet veel en stond hij op het middenveld. Maar daarna is hij veel beginnen te spelen als verdediger. Als nummer 6 zou ik hem nu ook wellicht niet meenemen, dat verstond hij. Het was uiteindelijk een gemakkelijk gesprek."

"Kijk, we hebben hem nodig. Ik heb op het einde beslist om meer ervaring toe te voegen aan de ploeg. Hij kan de jeugd helpen en zijn selectie is ook een signaal naar hen toe. Ik was eerlijk gezegd niet helemaal tevreden over enkele jonge spelers."