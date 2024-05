Met Skriniar van PSG en Hrosovsky van Genk: dit is de EK-selectie van Slovakije, tegenstander van België

Bondscoach Francesco Calzona heeft zijn ruime selectie bekendgemaakt voor het EK voetbal in Duitsland. Calzona heeft voorlopig 32 spelers opgeroepen, waarvan er dus nog 6 moeten afvallen.

Slovakije is op 17 juni de allereerste tegenstander van de Rode Duivels op het EK voetbal.



Bondscoach Francesco Calzona heeft voor de voorbereiding 32 spelers opgeroepen. 6 zullen dus nog moeten afhaken.



Zonder blessures zal Milan Skriniar de uiteindelijke selectie zeker halen. De verdediger van PSG is de bekendste naam in de kern en met 124 caps ook de meest ervaren speler.



Andere namen die een belletje doen rinkelen: Patrik Hrosovsky, middenvelder bij Racing Genk, Napoli-speler Stanislav Lobotka en Feyenoord-verdediger David Hancko.

Slovakije speelt in de voorbereiding nog tegen San Marino (5 juni) en Wales (9 juni).