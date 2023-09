Peter Vandenbempt: "Benieuwd wanneer het potentieel van Anderlecht gaat renderen"

De roze bril van Riemer

Na het gelijkspel in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge was iedereen teleurgesteld over het niveau van de wedstrijd. Behalve Brian Riemer.

Misschien was de Anderlecht-coach nog euforischer na zijn onverwachte contractverlenging en was zijn bril nog rozer dan anders. "Een van de beste helften sinds hij er was", sprak Riemer. Zijn team had 45 minuten dominant voetbal gebracht.

Dat vind ik niet ernstig meer. Het is ook nefast voor zijn geloofwaardigheid. Net als de beelden van zijn baas Jesper Fredberg, die vanuit de tribunes de hele tijd zit te communiceren.

Ondanks veel potentieel op het veld kregen we een slechte wedstrijd te zien. We zagen nauwelijks kansen, weinig kwaliteit aan de bal of enige vorm van opwinding in de twee rechthoeken.