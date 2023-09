Wouter Vrancken zag te weinig lef bij zijn ploeg: "Alles bij elkaar schreeuwen, heeft dan geen effect"

"Onze verdedigende linie stond te laag. Dat heeft met lef te maken", oordeelt de trainer. "Ook in de opbouw kozen we de makkelijke oplossing. Dat is niet het voetbal waar we voor staan."

In de eerste helft viel onze ploeg uit elkaar, maar in de tweede helft vochten ze samen voor die eerste goal.

Hoe heeft Vrancken zijn team weer op de rails gekregen tijdens de rust?

"Het belangrijkste was: we moesten laten zien dat we een team waren. Als de eerste goal viel, konden we daarop bouwen."

Die boodschap heeft hij op een serene manier overgebracht naar zijn groep. "Alles bij elkaar gaan schreeuwen, heeft dan geen effect. De ontgoocheling is op dat moment te groot."

Een keuze die werkte, maar geen vierde zege opleverde dit seizoen. Toch te weinig voor de Limburgse topclub. "Er zit gewoon vaker meer in", tempert Vrancken. "Qua efficiëntie zaten we bij de besten van de klas, maar we maken het te vaak niet af."