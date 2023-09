Weerbaar Genk maakt snelle hattrick van Koita nog ongedaan na blunder van STVV-doelman Suzuki

Genk - STVV in een notendop:

Razendsnelle hattrick voor Koita

"Bij mijn komst vertelden ze me dat we tegen elke ploeg mochten verliezen, behalve tegen Genk." De woorden van Thorsten Fink onderstrepen het belang van deze Limburgse derby. Al wist de coach van STVV niet dat hij zich moest vastgespen voor een emotionele rollercoaster. Want dat was het vanmiddag ook in de Cegeka Arena.



Genk kreeg maar moeilijk een voet aan de grond in de eerste helft. De duels werden voornamelijk door STVV gewonnen. Zonder al te veel kansen, maar iets na het halfuur was het tijd voor de Grote Koita-show. Op zes minuten tijd had de 25-jarige aanvaller zijn hattrick al beet.

Bij zijn eerste treffer kapte Koita zich goed vrij om dan Vandevoordt te verschalken. Slechts vijf minuten later poeierde diezelfde Koita een afvallende bal heerlijk in doel. Het werd niet veel later ook 0-3 wanneer hij een assist van Hashioka binnen tikte. Kaas met gaten achterin bij Genk.



Bij KRC Genk wisten ze nauwelijks wat hen overkwam. Maar wat de thuisploeg liet zien, was toch moeilijk te aanvaarden voor Wouter Vrancken. Zijn team was onherkenbaar. Aan de rust bracht Vrancken dan ook drie nieuwe namen tussen de lijnen. Kayembe, Hrosovsky en Tolu moesten het dan maar gaan doen.