Anderlecht en Club Brugge verdelen punten in match die geen winnaar verdiende

Anderlecht - Club Brugge in een notendop:

Anderlecht uit het niks op voorsprong

De zenuwen stonden strak gespannen voor de topaffiche van deze speeldag. Anderlecht wilde de goede start voortzetten en ook een keer tegen een topclub uithalen, Club Brugge daarentegen wilde de puntjes wel op de i zetten.



Maar echt genieten was het niet van deze klassieker. We kregen nauwelijks kansen te noteren en de passes in het aanvallende compartiment kwamen al te vaak niet aan.

Het was wel Anderlecht dat het best aan de partij begon.Al nam Club Brugge de wedstrijd na een tijd wel in handen. Onyedika probeerde het een keer van ver en De Cuyper mikte de grootste kans van de eerste helft nog over. Tussendoor mocht Vetlesen zich gelukkig prijzen dat hij geen tweede gele kaart pakte.



Maar net wanneer Club Brugge beter uit de verf kwam, stond Anderlecht op voorsprong. Een schot van Francis Amuzu werd afgeblokt en aan de tweede paal legde Sardella het leer panklaar voor Dolberg die dan ook niet meer kon missen. Een doelpunt voor de Deen, maar hij moest daarna wel met een blessure naar de kant. Even daarvoor botste de spits op Mechele. Dolberg was niet de enige, want net voor de rust viel ook Delaney geblesseerd uit.