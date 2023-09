Van der Elst en Verheyen zien unieke kans voor Anderlecht in topper tegen Club: "Zou alles in een stroomversnelling steken"

“Het is nog vroeg in het seizoen, maar dat ze daar nu beiden bovenaan staan, maakt het toch meer een topper dan dat het de voorbije jaren geweest is”, kijkt ook Gert Verheyen uit naar de clash.

“Iedereen verwacht dat ze opnieuw bovenaan mee zullen doen”, ziet ook analist Franky Van der Elst. “Door al die nieuwe transfers is die perceptie - die wat aan het verdampen was - helemaal terug van weggeweest.”

“Dat zijn toch allemaal tekenen dat deze topper echt leeft in de groep”, legt Verheyen uit. “Want vergis u niet: ik kader zijn reactie al in de voorbereiding naar de match vandaag.”

(Luxe)problemen

“In principe moet Anderlecht beter uit de zomermercato gekomen zijn, maar daar was in Kortrijk nog niet veel van te merken. Riemer heeft nu voor het eerst een volledige week gehad met zijn voltallige kern, maar ik betwijfel of dat dat genoeg is om een volledig ander Anderlecht te zien”, pikt Van der Elst in.

“We weten niet exact hoe fit Jutgla is, maar die zag er bij zijn twee invalbeurten toch een pak beter uit dan zijn collega. Ik blijf erbij dat Thiago intrinsiek wel een goede spits is, maar hij heeft al te veel ontgoocheld in de zone van de waarheid.”

“Maar de aanval, daarentegen, daar zou ik toch eens grondig over beginnen na te denken”, pikt Verheyen in.

Ondanks nog een late kwaliteitsinjectie zien Van der Elst en Verheyen ook geen aardverschuivingen gebeuren aan de overkant bij Paars-wit.

“Riemer heeft op dit moment misschien wel meer weelde dan Deila, maar het is niet het soort trainer dat elke week uitpakt met een tactische nieuwigheid. Tegen Club verwacht ik dan ook geen al te grote ingrepen”, vertelt Van der Elst.

Toch hangt er een zeer prangende kwestie boven zijn hoofd: de keeperskwestie.

“Ach, eigenlijk is het heel simpel: Schmeichel komt in die goal. De vraag is niet of, maar wel wanneer dat zal zijn”, Verheyen.

“Inderdaad, alles hangt al van hoe fit hij is, maar de club heeft Schmeichel niet gehaald om nog twee maanden op de bank te zitten”, pikt Van der Elst in.

Tegen Club Brugge dan maar? “Bij een jongen van twintig jaar moet je over de timing van een debuut nadenken, maar bij Kasper Schmeichel is dat een ander verhaal. Er is natuurlijk nog een kanttekening: als je het nu doet, creëer je wel de perceptie dat het is omdat Dupé in de fout gegaan is.”