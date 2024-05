Zo groot is de kloof die Pogacar intussen geslagen heeft: bijna 7 minuten op Thomas, nog meer op de rest

Tadej Pogacar had de Giro de voorbije dagen al in zijn greep, vandaag zette hij de puntjes op de i. Met de zege in de rit naar Livigno diept hij zijn voorsprong op eerste achtervolger Geraint Thomas verder uit tot 6'41". Zonder ongelukken wordt het vooral een strijd om het podium. Dit is de tussenstand in het algemene klassement.