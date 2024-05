Union weigert zich gewonnen te geven in titelstrijd: "Het is nog niet gedaan!"

Union blijft dromen. Door de zege op Cercle Brugge zijn de Brusselaars ook op de slotspeeldag nog zeker titelkandidaat. "We moeten volgende week gewoon ons ding doen, zodat we onszelf zeker niks kunnen verwijten", klinkt het.

"Qua stress viel het mee vooraf. We begonnen wel niet goed aan de eerste helft, maar kwamen dan uit het niks op voorsprong. Zij scoorden dan de 1-1. Gelukkig kwamen we goed uit de kleedkamer. Nadien de 2-1 lieten we na om een derde goal te maken. Ik herinner me dat Sykes een kans van Denkey goed afblokte."

"Dit is een goed gevoel", blikte Charles Vanhoutte achteraf terug. "We pakken de drie punten tegen een moeilijk te bespelen tegenstander."

Bij het laatste fluitsignaal schreeuwt trainer Alexander Blessin zijn vreugde uit. Draaischijf Cameron Puertas kijkt ondertussen recht in de camera en verzekert: "Nog één wedstrijd, het is nog niet gedaan!"

Bij Union kunnen ze door de zege relaxed achterover leunen en de topper tussen Anderlecht en Club Brugge afwachten.

"Jullie zijn de masters in de analyse", grapte Vanhoutte. "Wij gaan nu ontspannen toekijken, onze job is gedaan. We zullen wel zien wat er uit de bus komt."

"Of we nu samen naar Anderlecht - Club gaan kijken? (lacht) Nee, we hebben elkaar al een beetje te veel gezien dit seizoen. Iedereen gaat gewoon naar huis om tijd te spenderen met de vriendin of de familie."

"Dat het ook volgende week nog spannend lijkt te worden, is leuk voor de kranten. En ook voor ons. We gaan gewoon onze job proberen doen door te winnen."

Matchwinnaar Alessio Castro-Montes bij rechtenhouder Eleven DAZN: "We moeten volgende week gewoon ons ding doen, zodat we onszelf zeker niks kunnen verwijten."