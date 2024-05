Vandaag hebben we nog géén kampioen: Union verlengt spanning in titelstrijd met felbevochten zege tegen Cercle

Sowieso nog geen champagne in Anderlecht, wel een thriller op de slotspeeldag. Union heeft de spanning in de titelstrijd met nog een week verlengd door Cercle Brugge met 1-2 te kloppen. In een intense strijd zorgde Castro-Montes kort na rust voor de beslissende treffer, nadien hielden de Brusselaars stand. En dus staat nu al vast: over 7 dagen minstens twee ploegen strijden om het kampioenschap.

De twee ploegen speelden het vuil vandaag. Met 34 fouten (en nog een flink aantal die onbestraft bleven), 17 ieder, was het bikkelen op Jan Breydel. Voor context: de afgelopen twee speeldagen kwam alleen Eupen-RWDM in de buurt van dat cijfer, met 24 fouten. De lichamen gaan morgen zwaar gehavend zijn.

In misschien wel de lelijkste match van dit seizoen was het een beetje zoeken naar een diamant in een beerput. Henok Teklab was bij Union de meest positieve man. Dat zal niet aan zijn goalstatistieken te zien zijn, maar de jonge Duitser was snel, vinnig en scherp, en komt meer en meer in zijn element bij Union.

Lang kon Union daar niet van genieten. In een holderdeboldermoment viel de bal plots voor de voeten van Felipe Augusto, die mooi voorbij Moris trapte. Hands van Lemaréchal, zoals De Cremer had gezien, werd teruggefloten door de VAR.

In het openingskwartier was het Union dat via Nilsson en de mopperende Amoura de neus aan het venster stak. Niet voor het laatst schoot de Algerijn wild naast.

Voor Cercle had Somers nog de grootste kans, maar hij was na mistasten van Teklab te verrast om af te werken. Een hele accurate Sykes hield Ebbenhouten Schoen Denkey nog van de gelijkmaker en Alan Minda kopte voorlangs.

Het had daarna 1-3 of 1-4 moeten worden, maar Amoura was gewoon echt niet op de afspraak vandaag. Onder meer de lat en zijn wilde traptechniek hielden de Algerijn van een doelpunt. Ook een onrechtstreekse vrije trap van Union vond het net niet.

Thibo Somers: "Teleurstelling, zeker omdat we nog kansen kregen om de gelijkmaker te maken. Tegelijk is het ook mooi dat we als club toch teleurgesteld kunnen zijn met zo'n verlies, er zat meer in. Nu is het bang afwachten, maar we wel vol blijven gaan tot de laatste speeldag."



Miron Muslic: "Union verdient de overwinning op basis van hun tweede helft. Voor de rust leveren wij één van onze beste prestaties van dit seizoen. We komen terug van 0-1, met veel organisatie en intensiteit. Een goed resultaat aan de rust, maar daarna stopten we met al die goede dingen te doen. We verloren onze kalmte, aanvallend en defensief. Als je dat tegen Union doet, weet je dat ze daar gebruik van gaan maken.

"Het was fysiek, maar ik vond het nooit erover. Met Cercle en Union op het veld gaat het altijd intens zijn, en gaat het altijd duelleren over heel het veld zijn. Nu volgt nog één belangrijke wedstrijd, we kijken ernaar uit en geven nooit op."