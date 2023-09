De keeperskwestie van Anderlecht: "Waarom zit je als nieuwkomer naast je baas bij je eerste match?"

"Ik vind niet dat je die bal per definitie niet mag geven, maar het heeft ook met je houding te maken. Dupé was te relaxed. Als je dat risico neemt, moet je het met volle concentratie doen."

"Er wordt gesproken over een blunder", analyseerde Gert Verheyen in Extra Time de tweede cruciale fase, "maar het is een slechte pass."

De Deen was zondag niet fit en zag in de tribunes hoe Dupé twee keer met vuur speelde bij het uitvoetballen.

Maxime Dupé had in zijn eerste weken als Anderlecht-doelman een degelijke tot goeie indruk gegeven, maar zijn positie onder de lat is plots onzeker na de lastminutetransfer van Kasper Schmeichel .

Waarom zit je naast je baas bij je eerste match? Het is alsof je bij je mama in de klas zit en "mama" roept in plaats van "juffrouw".

De tafelgasten van Extra Time linkten de fout van Dupé aan de aanwezigheid van Schmeichel. Die was niet fit om op de bank te zitten, maar zat wel in de tribunes naast CEO Jesper Fredberg.

Filip Joos: "Begrijp je dat je dit doet als nieuwkomer? Ik denk dat Schmeichel top is in de kleedkamer. Hij is meer dan een baksteen in je huis."

"Maar waarom zit je naast Fredberg? Waarom doe je dat? Waarom zit je naast je baas bij je eerste match? Waar hij dan wel had moeten zitten? Niet daar."

"Het speelt dan nog meer in het hoofd (van Dupé). Het is alsof je bij je mama in de klas zit en "mama" roept in plaats van "juffrouw"."

"Ik begrijp je, maar hij is geen gast van 20 jaar meer", opperde Gert Verheyen. "Schmeichel is een persoonlijkheid."