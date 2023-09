Anderlecht-doelman Dupé op bijzonder slecht moment de mist in: "Schmeichel? Praat er liever niet over"

In de eerste weken van het nieuwe seizoen maakte de keeper een degelijke indruk bij Anderlecht. Alleen zag Dupé eind augustus plots de ervaren Kasper Schmeichel neerstrijken in Brussel.

"Ik gaf een slechte pass aan Jan (Vertonghen, red.) en daardoor verliezen we Zeno (Debast, red.) Dat was mijn verantwoordelijkheid, ik steek dat niet weg. Ik moet de jongens bedanken dat ze het daarna niet laten lopen hebben en nog een punt pakken."

Voor rust kwam Dupé overigens al een keer goed weg in de opbouw.

"Dat is nu eenmaal onze filosofie", zuchtte hij. "We proberen altijd van achteruit uit te voetballen - soms zelfs wat te veel. Het is aan ons om een goed evenwicht te vinden in het nemen van risico's."

En hoe kijkt de Fransman naar de veelbesproken komst van Schmeichel? Zorgde die onverwachte concurrentie voor meer druk?

"Ik begrijp dat je die vraag stelt, maar ik praat er liever niet over", sloot Dupé veelzeggend af.