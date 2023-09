Anderlecht redt in absoluut slot nog punt tegen Kortrijk, dat eerste zege laat liggen ondanks flater Dupé

clock 90+11' tweede helft, minuut 101. Einde! Hoe zuur is dit voor Kortrijk? Diep in de toegevoegde tijd glipt die eerste zege van het seizoen hen nog door de vingers. Anderlecht redt zo een puntje. . Einde! Hoe zuur is dit voor Kortrijk? Diep in de toegevoegde tijd glipt die eerste zege van het seizoen hen nog door de vingers. Anderlecht redt zo een puntje.

clock 90+11' tweede helft tweede helft, minuut 101 match afgelopen

clock 90+10' tweede helft, minuut 100.

clock 90+9' Wat zegt de VAR? De spanning giert door het stadion. In Tubeke bekijken ze of iemand buitenspel in de baan van het schot stond, maar dat was niet het geval. . tweede helft, minuut 99. var Wat zegt de VAR? De spanning giert door het stadion. In Tubeke bekijken ze of iemand buitenspel in de baan van het schot stond, maar dat was niet het geval.

clock 90+8' tweede helft, minuut 98.

clock 90+8' tweede helft, minuut 98. Toch nog 2-2! En dan loopt het toch nog mis voor Kortrijk! De ingevallen Dreyer ramt de gelijkmaker er overhoeks in. Een heerlijk doelpunt, maar bij de thuisploeg zal niemand ervan kunnen genieten. . Toch nog 2-2! En dan loopt het toch nog mis voor Kortrijk! De ingevallen Dreyer ramt de gelijkmaker er overhoeks in. Een heerlijk doelpunt, maar bij de thuisploeg zal niemand ervan kunnen genieten.

clock 90+7' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 97 door Anders Dreyer van Anderlecht. 2, 2. goal KV Kortrijk Anderlecht einde 2 2

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Lijn zit er al een tijdje niet meer in. Het is chaos in het Guldensporenstadion. El Idrissy oogst lof omdat hij een vrije trap versiert en daarmee kostbare tijd wint. . Lijn zit er al een tijdje niet meer in. Het is chaos in het Guldensporenstadion. El Idrissy oogst lof omdat hij een vrije trap versiert en daarmee kostbare tijd wint.

clock 90+5' Gele kaart voor Thorgan Hazard van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 95 yellow card Thorgan Hazard Anderlecht

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Scheidsrechter Van Damme moet een ijsberende Riemer tot rust aanmanen. . Scheidsrechter Van Damme moet een ijsberende Riemer tot rust aanmanen.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij KV Kortrijk, Alex Mighten erin, Nayel Mehssatou eruit wissel substitution out Nayel Mehssatou substitution in Alex Mighten

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij KV Kortrijk, Mounaim El Idrissy erin, Felipe Avenatti eruit wissel substitution out Felipe Avenatti substitution in Mounaim El Idrissy

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Vazquez krijgt een schot van Dreyer tegen zijn schenen en kan dan niet snel genoeg reageren om af te werken. Even later kopt Delaney achterwaarts over. . Vazquez krijgt een schot van Dreyer tegen zijn schenen en kan dan niet snel genoeg reageren om af te werken. Even later kopt Delaney achterwaarts over.

clock 90+1' Er komen 7 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 7 - extra time Er komen 7 minuten extra tijd bij.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Anderlecht, Anders Dreyer erin, Moussa Ndiaye eruit wissel substitution out Moussa Ndiaye substitution in Anders Dreyer

clock 90' Audoor geveld. Wat een rare fase. Terwijl Audoor na doorjagen op de grond blijft liggen, valt niemand bij Anderlecht de man in balbezit aan. Uiteindelijk keilen die van KVK de bal over de zijlijn. . tweede helft, minuut 90. injury Audoor geveld Wat een rare fase. Terwijl Audoor na doorjagen op de grond blijft liggen, valt niemand bij Anderlecht de man in balbezit aan. Uiteindelijk keilen die van KVK de bal over de zijlijn.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Komt er nog een slotoffensief van de grond? Veel automatismen kunnen er alvast niet in de ploeg zitten die Anderlecht nu tussen de lijnen heeft. . Komt er nog een slotoffensief van de grond? Veel automatismen kunnen er alvast niet in de ploeg zitten die Anderlecht nu tussen de lijnen heeft.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Het kan nog heel spannend worden. Mehssatou worstelt Amuzu tegen het gras en loopt tegen een gele kaart aan. . Het kan nog heel spannend worden. Mehssatou worstelt Amuzu tegen het gras en loopt tegen een gele kaart aan.

clock 85' Gele kaart voor Nayel Mehssatou van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 85 yellow card Nayel Mehssatou KV Kortrijk