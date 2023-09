Brian Riemer: "Geen enkele speler krijgt beloftes over speeltijd bij Anderlecht"

Op zijn 45e verjaardag heeft Brian Riemer duidelijke uitspraken gedaan over de keeperskwestie bij Anderlecht. Moet Maxime Dupé zijn basisplaats tussen de palen afstaan aan Kasper Schmeichel? "Vroeg of laat zullen we een keuze maken", verzekerde de Deen. "Maar als de beslissing al genomen zou zijn bij zijn transfer, dan zou ik stoppen als coach."

Kasper Schmeichel. De olifant in de kamer lag meteen op het bord van Brian Riemer en dus niet een stukje taart voor zijn 45e verjaardag. "Kasper heeft deze week weer getraind", vertelde hij over zijn Deense aanwinst die afgelopen weekend in Kortrijk in de tribunes zat met een kwaaltje. "Hij staat op het veld en hij wordt elke dag opgevolgd. Het is geen blessure die kan verergeren door te spelen. We wachten de trainingen dus af." Riemer gaf grif toe dat hij "niet duidelijk" antwoordde op de vraag of Schmeichel zou kunnen spelen, dan wel of hij zál spelen. "Ik begrijp jullie vraag, maar soms focussen we te veel op één speler. Een international als Diawara heeft bij Roma en Napoli gespeeld, maar over hem krijg ik weinig vragen als hij niet speelt. Over de keepers een veelvoud."

Vroeg of laat zullen we wel een keuze maken over onze keeper. Voorlopig was het makkelijk, want Maxime was onze eerste doelman en Kasper was geblesseerd. Brian Riemer

"Competitie is goed", herhaalde de Deense T1 meermaals. "Dat pusht onze doelmannen om beter te worden. Kijk ook naar Bart Verbruggen vorig seizoen: hij moest voorbij Hendrik Van Crombrugge geraken." "We kiezen tactisch en op vlak van performance welke doelman we geschikt vinden voor een bepaalde match en voor onze ploeg. Zo weten we dat Kasper een stevige uittrap heeft en dat Maxime (Dupé) heel rustig is. Het zijn verschillende types." "Maar vroeg of laat zullen we wel een keuze maken", gaf Riemer uiteindelijk toe over de kwestie. "Voorlopig was het makkelijk, want Maxime was onze eerste doelman en Kasper was geblesseerd."

Maxime Dupé ging niet vrijuit tegen Kortrijk.

Toen vanuit de perszaal de stelling kwam dat het gevoel leeft dat de knoop over een eerste doelman bij het aantrekken van Schmeichel eigenlijk al doorgehakt werd, duwde Riemer nog even door. "Als dat echt zo zou zijn, dan zou ik stoppen als coach. Als je die beslissing vooraf neemt, dan is er geen concurrentie meer. Dat geldt voor alle spelers en alle posities." "Kijk naar Augustinsson, een international met ervaring in Engeland en Duitsland. Maar staat hij dan sowieso boven N'Diaye? Of wat met Thorgan Hazard?" "Er is niemand die hier garanties heeft over speelminuten. Dat verzeker ik jullie. Jesper Fredberg (CEO) zegt tegen spelers, makelaars en mij duidelijk dat niemand beloftes krijgt over speeltijd. Duidelijker kan ik niet zijn."

Kasper Schmeichel in de tribunes tijdens KVK-Anderlecht.

