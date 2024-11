OH Leuven verrast met Chris Coleman als nieuwe coach: "Hij is de missing link"

Vorige week beëindigde OH Leuven de samenwerking met Oscar Garcia. De Spanjaard betaalde het gelag na de mindere resultaten én zijn soms vreemde communicatie. Iets meer dan een week later is Chris Coleman zijn opvolger.

CEO Frédéric Van den Steen is blij met de komst van Coleman. "Hij heeft al meerdere keren bewezen dat hij spelers beter kan maken én een groep kan smeden. Zijn ervaring op het hoogste niveau zal helpen bij de ontwikkeling van onze club."

Ook sportief directeur Gyorgy Csepregi gelooft in de slaagkansen van Coleman. "We hebben geleerd uit vorige passages en we zijn gegaan voor iemand die bewezen heeft dat hij een structuur, ploeg en identiteit kan neerzetten in een goeie organisatie."

Csepregi is overtuigd dat Coleman de juiste keuze is: "We zijn zeker dat zo'n karakter de missing link is om voor de jongens in de kleedkamer te staan."

Coleman moet OHL naar veilige wateren sturen, maar moet ook op de lange termijn denken. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot en met 2026. Hij zal zondag al aanwezig zijn bij de wedstrijd tegen Anderlecht.