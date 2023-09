Wat een domper: sterk Club Brugge geeft zege nog weg in turbulente slotfase

Club Brugge - Besiktas in een notendop

Opvallend: Zes schoten op doel, twee op de paal en nog veel meer dreiging, waren uiteindelijk goed voor één Brugs doelpunt. Besiktas onderging de wedstrijd, had maar één schot op doel nodig om gelijk te komen. Voetbal is kei, keihard.

Na een kleine pauze voor verzorging, weer Gunok, kreeg Besiktas grip op de wedstrijd. Niet dat het gevaarlijk was, maar blauw-zwart was dat ook niet meer. Tot de rust ging het licht wat dimmer in het Jan Breydel.

Ontketend

Een doelpuntenregen had moeten volgen aan het Brugse firmament, maar de vallende kansen ontbrandden niet. Igor Thiago kreeg een levensgrote kans op aangeven van De Cuyper maar besloot over en naast op enkele meters van de goal. Even later was het opnieuw De Cuyper die centraal Skov Olsen vond in een zee van ruimte, maar die liet Gunok onbegrijpelijk nog een kans om te redden.

Deksel

Deila: "Ongelooflijk trots op mijn ploeg"

Ronny Deila (Club Brugge): "We spelen een fantastische wedstrijd, met tien grote doelkansen. Dat is niet normaal. Offensief en defensief waren we heel sterk. Uiteraard ben ik teleurgesteld in het resultaat, maar tegelijk ook ongelooflijk trots op wat de ploeg gepresteerd heeft. Als we zo blijven spelen, zullen we veel punten pakken in de toekomst. De spelers weten hoe goed ze kunnen zijn als ze samen spelen, gefocust blijven en zo offensief spelen als vandaag."

"Dit is voetbal. Dit gebeurt niet in basketbal of handbal, als je zo veel beter bent, win je. Maar in voetbal is het zo cruciaal dat je kansen afmaakt, en vandaag hebben we dat niet gedaan."