Bloedende Hans Vanaken woest na elleboogje bij tegengoal: "Dit komt er niet zomaar, hé"

Een tegengoal waar bloed, zweet en tranen aan te pas kwamen.

De late gelijkmaker van Besiktas zorgde voor heel wat commotie bij Club Brugge - en dan vooral Hans Vanaken in het bijzonder. Die had even voordien een elleboogje gekregen van zijn directe tegenstander, maar de Wit-Russische ref (en de VAR) vond het niet genoeg om de treffer af te keuren.

"Ik zeg niet dat het bewust was, maar hij raakte me wel vol in het gezicht", vertelde Hans Vanaken - ondertussen al wat gekalmeerd - achteraf.

"Dit bloed komt er niet zomaar, hé. Volgens mij had de goal afgekeurd kunnen worden. Als dat gebeurt, win je die match gewoon. Besiktas heeft geen enkele kans gehad buiten dat doelpunt. Wij speelden fantastisch en konden er makkelijk 3 of 4 gemaakt hebben. Jammer."