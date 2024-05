KIJK om 19.20 uur - 3x3 Lions hebben mirakel nodig tegen Polen om Parijs te halen: "Maar we geloven er nog in"

Mission impossible?

Het lijkt een haast onmogelijke opdracht voor de 3x3 Lions. Vanavond moeten onze landgenoten winnen van Polen en hopen dat alles meezit in de partij tussen Mongolië en Japan. De Lions hebben het dus niet meer zelf in handen.





"Maar ik heb al gekkere dingen gezien in de 3x3, het zou zeker niets ongezien zijn", klinkt het optimistisch bij Dennis Donkor. "We zijn topsporters, we geloven er nog steeds in en zullen er vol voor gaan."



De 3x3 Lions wisten niet wat hen overkwam gisteren. Het is niet simpel, laat Donkor verstaan. "Je werkt zolang naar iets toe en op 2 keer 10 minuten wordt dit dan zo beslist. We kunnen niet tevreden zijn over onze 2 matchen van gisteren."