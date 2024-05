LIVE: Filippo Ganna blaast de tegenstand weg en is zonder verrassingen op weg naar tijdritzege

Favoriet Ganna waarschuwt: "Gaat op en af, best lastig"

Filippo Ganna had in de vorige tijdrit over 40 km aan alle tussenspunten de snelste tijd, maar Pogacar dook nog 17 seconden onder hem op de laatste 6 km bergop. Vandaag is het glooiend, maar het tweede deel van de tijdrit loopt af naar het Garda-meer.



Italiaans chronokampioen Ganna is dus bij uitstek favoriet. Maar de werelduurrecordhouder van Ineos Grenadiers stipt aan dat het parcours lastiger is dan het eruit ziet. "We hebben de rit voor de Giro een paar keer verkend. Het is best lastig, het gaat een beetje op en af."