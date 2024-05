Weer City: Phil Foden is Premier League Speler van het Seizoen 2023-2024

Na Kevin De Bruyne (2020, 2022), Ruben Dias (2021) en Erling Haaland (2023) is het dit seizoen raak voor teammaat Phil Foden.



De aanvallende middenvelder, die in 2016 zijn profdebuut maakte bij City, draaide zijn beste seizoen.



Hij maakte 17 goals en leverde 8 assists in 34 competitiewedstrijden. Over alle competities heen zit hij aan 25 doelpunten en 11 assists.



Morgen kan hij samen met zijn ploegmaats de kroon op het werk zetten. City gaat de slotspeeldag in met 2 punten meer dan runner-up Arsenal. Thuis winnen van West Ham volstaat voor een 4e titel in evenveel jaar. Arsenal ontvangt Everton.



Foden kan de jongste speler worden met 6 Engelse titels. "Ik ben erg trots", reageerde de youngster. "Het was al een plezier om genomineerd te worden tussen alle andere grote spelers."



"Ik ben blij met hoe mijn seizoen gelopen is en erg tevreden dat ik met mijn goals en assists heb kunnen bijdragen."



Foden werd uitverkoren boven 7 andere genomineerden: Haaland, Isak, Odegaard, Palmer, Rice, Van Dijk en Watkins. Virgil van Dijk was de laatste niet-City-speler die in 2019 de trofee won.



Eerder deze maand won Foden ook al de trofee van de schrijvende voetbalpers.