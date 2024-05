Sevilla neemt (alweer) afscheid van trainer, maar legt clublegende Jesus Navas vast voor het leven

Amper een half jaar na zijn aanstelling, mag Quique Sanchez Flores zijn koffers alweer pakken in Sevilla. De Spaanse trainer had nog een contract tot 2025, maar club en coach bereikten een akkoord om na dit seizoen al uit elkaar te gaan. De opvolger van Sanchez zal de 6e trainer in twee jaar tijd zijn bij Sevilla. Op dezelfde dag werd ook nog een opvallend nieuwtje over 'Mister Sevilla' Jesus Navas bekendgemaakt.

Het Sevilla FC van Rode Duivel Dodi Lukebakio is meer en meer een trainerskerkhof aan het worden. In de afgelopen twee jaar werd maar liefst 5 keer veranderd van hoofdcoach.

Deze zomer komt daar een 6e keer bij, want huidige coach Quique Sanchez Flores doet zijn contract in Zuid-Spanje niet uit. Dat maakte de club vandaag bekend.

Sanchez nam in december van 2023 het roer over van Diego Alonso. Op dat moment verkeerde Sevilla nog in de gevarenzone van La Liga. In 24 officiële wedstrijden won zijn team 11 keer, waardoor Sevilla opschoof naar plek 12.

Voorzitter José Maria del Nido Carrasco had wel nog een pluim over voor de trainer. "Bij zijn aantreden zat de club in een moeilijke situatie. Die heeft hij dankzij hard werk kunnen omkeren", klonk het op de clubwebsite.

Wie de Europa League-recordkampioen volgend seizoen opnieuw naar successen moet leiden, is nog niet bekend.