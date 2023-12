Quique Sanchez Flores is de nieuwe coach van Lukebakio bij Sevilla

Quique Sanchez Flores is de nieuwe trainer van Sevilla. De 58-jarige Spanjaard volgt Diego Alonso op en moet het tij keren bij de club van Rode Duivel Dodi Lukebakio. Sevilla staat pas 17e in de competitie en is Europees ook al uitgeschakeld.

Afgelopen weekend werd Diego Alonso na amper twee maanden ontslagen bij Sevilla. Hij was begin oktober pas José Luis Mendilibar komen opvolgen, maar slaagde er niet in een positieve flow te brengen. Onder leiding van Alonso kon de Zuid-Spaanse club niet winnen in de competitie of Champions League.

Sevilla heeft niet lang naar een vervanger gezocht. Sanchez Flores komt er aan het roer. Hij was eerder in zijn carrière hoofdcoach bij onder meer Valencia (2005-2007), Benfica (2008-2009), Atlético Madrid (2009-2011) en tot twee keer toe Watford (2015-2016 en 2019). Hij was ook T1 in de Verenigde Arabische Emiraten en China.

Tot april dit jaar zat hij op de bank bij Getafe, waar hij aan zijn derde termijn toe was.

De nieuwe trainer moet snel voor een ommekeer zorgen. Sevilla is intussen Europees uitgeschakeld en staat in La Liga pas 17e, met evenveel punten als Celta de Vigo dat als 18e de eerste degradatieplaats bezet.