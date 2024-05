De geruchten kloppen: Red Bull-meesterbrein Adrian Newey verlaat het team na bijna 20 jaar

Een kleine aardverschuiving in de Formule 1. Ingenieur Adrian Newey verlaat na bijna 20 jaar de renstal van Red Bull. De Brit lag met zijn kennis van aerodynamica aan de basis van de wereldtitelwinnende wagens van onder meer Sebastian Vettel en Max Verstappen. Nu is hij het gerommel bij Red Bull beu, zijn vertrek is gegarandeerd een flinke aderlating.

De geruchtenmolen draaide op volle toeren en wordt nu een halt toegeroepen: Adrian Newey verlaat Red Bull dan toch.

Het vertrek van de Britse ingenieur staat gepland in "het eerste kwartaal van 2025". Dat heeft het team bevestigd in de aanloop naar de Grote Prijs van Miami. "We willen Adrian bedanken voor wat we hebben bereikt in de periode waarin we tot nu toe hebben samengewerkt", klinkt het ook nog in een mededeling.

Newey was bijna 20 jaar lang de grondlegger van de grote successen van de renstal. Door zijn kennis van aerodynamica konden Sebastian Vettel en Max Verstappen hun wereldtitels vieren bij het Oostenrijkse team.

Ook dit jaar lijkt de Nederlander goed op weg naar de eindzege, maar Newey is het gerommel binnen het team moe. Zo bleef teambaas Christian Horner aan de macht ondanks de klachten van grensoverschrijdend gedrag.

Naar waar Newey trekt, is nog niet bekend. Wel wordt het Britse genie gelinkt aan Ferrari.

Betekent het binnenkort ook het vertrek van Verstappen bij Red Bull? Het beloven alvast spannende tijden te worden in de F1.