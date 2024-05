Geen vervolg na kampioenenjaar: technisch directeur van Beerschot trekt deur achter zich dicht

De wegen van Beerschot en zijn technisch directeur scheiden na twee seizoenen. De Hongaar Gyorgy Csepregi, die de Antwerpse club dit seizoen mee naar de titel in 1B loodste, legt zijn taken neer na het kampioenenjaar. Dat bevestigde de club dinsdag op haar website.

"Ik vind het zelf heel erg jammer om de deur hier na twee jaar achter mij te moeten dichttrekken", reageert Csepregi op zijn vertrek.

"Ik heb enorm genoten van de twee seizoenen hier bij Beerschot en wil iedereen in en rond de club bedanken voor de steun en passie die ze in die periode getoond hebben. Beerschot zal voor mij altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Ik wens de club veel succes toe in de toekomst."

Voor zijn job als technisch directeur was Csepregi betrokken bij het scoutingteam van de Saoedische eigenaar United World. "We vinden het jammer dat Gyorgy vertrekt", liet de aandeelhouder weten. "We willen hem bedanken voor het fantastische werk dat hij hier leverde."

"Ondertussen doen we er alles aan om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het technische budget voor nieuwe spelers is afgeklopt. Onze eerste prioriteit is duidelijkheid scheppen rond de hoofdcoach en technische staf. Zodra dat gebeurd is, focussen we ons verder op nieuwe versterkingen."