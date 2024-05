Vincent Kompany in beeld bij Bayern München: "Het lijkt toch een vreemd moment nu"

di 21 mei 2024 17:47

Van Burnley naar Bayern? Vincent Kompany zou volgens verschillende bronnen gesproken hebben met de Duitse Rekordmeister om volgend jaar de leegte in hun dug-out in te palmen. Toch lijkt de timing voor beide partijen niet vanzelfsprekend. "Het is een vreemde situatie voor het instituut Bayern momenteel", overschouwt het panel van Extra Time de situatie.

Transfergoeroe Fabrizio Romano dropte gisteren opnieuw een bommetje over een bekende Belg.



"Vincent Kompany is een van de kandidaten om de nieuwe trainer van FC Bayern München te worden. Hij zou ook al direct contact hebben gehad met het bestuur", klonk het op zijn socialemediakanalen. In Extra Time nam het panel de potentiële move van Kompany naar Duitsland alvast onder de loep. "Het is geen vreemde veronderstelling dat hij vroeg of laat een absolute topclub zal trainen", trapte Gert Verheyen de discussie op gang.

Vergeet niet dat hij een verleden heeft in Duitsland, hé. Wesley Sonck