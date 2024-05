Renners krijgen alsmaar luidere stem dankzij vakbond CPA: "Het overleg gebeurt in WhatsApp-groepen"

De 16e etappe van de Giro d'Italia kende een valse start door de barre weersomstandigheden. Na veel kritiek vanuit de rennersvakbond besliste de organisatie uiteindelijk om de rit in te korten. Maar hoe werkt rennersvakbond CPA en hoe weet hij wat de renners willen? "Adam Hansen is de juiste man op de juiste plek", zegt ex-renner Sep Vanmarcke.

Renners roepen luider dan ooit over de veiligheid in de koers. Niet alleen het parcours wordt meer onder de loep genomen, ook de weersomstandigheden.

Zo was er vandaag veel te doen rond het koude en natte weer in de Giro. Uiteindelijk duwde de rennersvakbond door om de rit in te korten, met succes.

Rennersvakbond CPA (Cyclistes Professionnels Associés) neemt beslissingen onder leiding van Adam Hansen. De Australiër nam vorig jaar over van Gianni Bugno.

"Hansen is de lijm tussen de ploegen", duidt ex-renner Sep Vanmarcke. "Hij trekt de kaart van de renners en iedereen is er tevreden over. Het is de juiste man op de juiste plek."

"Met Bugno hoorde ik veel klachten dat er niet veel gebeurde. Hij ging politiek te werk en zijn beslissingen waren niet altijd in het voordeel van de renners."