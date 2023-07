Wie is Adam Hansen, de vakbondsman die het peloton eindelijk een stem geeft?

Veiligheid staat meer dan ooit bovenaan de agenda van de wielersport. Dat is helaas te wijten aan enkele tragische ongevallen, maar het is anderzijds ook te danken aan de ijver van Adam Hansen. De 42-jarige ex-prof is sinds maart voorzitter van de rennersvakbond CPA en maakte de voorbije maanden al indruk als bruggenbouwer. Een portret.