Ruben Van Gucht vertelt het verhaal achter De Eddy's en belooft een "zottekot": "Dit wordt geen stijve awardshow"

wo 16 oktober 2024 13:22

Een wielerfeest zoals je het nog nooit hebt gezien. Wielerclub Wattage organiseert vanavond de allereerste editie van De Eddy's, een awardshow die vooral niet zoals alle andere wordt. "We willen de arenasfeer van een WK veldrijden opwekken", blikt initiatiefnemer Ruben Van Gucht vooruit.

Carré in Willebroek heeft al veel geweldige feestjes mogen organiseren. Maar wat zich vanavond in de iconische danstempel zal afspelen, belooft toch memorabel te worden.



Zo'n 1.500 wielerfans verzamelen zich straks voor de allereerste editie van De Eddy's - een geesteskind van Sporza's podcastgezelschap Wielerclub Wattage.



Initiatiefnemer Ruben Van Gucht vertelt hoe een wild idee veranderde in een wielerfeest. "Vorig jaar hadden we met Wielerclub Wattage het gevoel dat we na het voorjaar heel lang weg waren. De mensen vroegen zich af: bestaan jullie nog? Daarom gingen we op zoek naar plannen voor het najaar. Weer een reeks shows was geen optie. Dus wilden we iets anders."

We wilden er een prijs van maken die vooral sympathiek en ludiek is, niet te zwaarwichtig. Ruben Van Gucht

Een awardshow, dus - maar niét zoals alle andere. "Tom Boonen en Jan Bakelants waren meteen mee. We wilden er een prijs van maken die vooral sympathiek en ludiek is, niet te zwaarwichtig", benadrukt Van Gucht. "Iets typisch Wielerclub Wattage. En wat is voor ons de koers? Wel, dat is sfeer. We willen de uitgelaten ambiance creëren die er hangt op een WK veldrijden of op de Kwaremont tijdens de Ronde. Vanavond willen we zien dat de mensen zot zijn van de koers."

Special guests

Van Gucht belooft dan ook een echt uitverkocht "zottekot" in de Carré. "Dit wordt geen stijve awardshow. Of ik al wat geheimen kan onthullen? (lacht) Er zal veel bekend volk komen dat er een rol krijgt in de show. Aangevuld met enkele special guests en opnames van mensen die je misschien al lang niet meer gezien hebt. Tijdens de show zal er ook live muziek zijn van Bavo Mortier. En daarna is er nog een geweldige afterparty met onder meer Viktor Verhulst."

Eddy Merckx is op de hoogte van het initiatief en heeft ons zelfs veel succes gewenst. Ruben Van Gucht

Nog één ding dan. Waar haalden Van Gucht en co eigenlijk de mosterd om hun prijs om te dopen tot De Eddy's? "In januari waren we aan het zoeken naar een naam. Het was de periode van de MIA's, de Grammy's ... Dan vond ik De Eddy's mooi in dat rijtje passen - iedereen van de groep was het er ook snel over eens. En uiteraard is het een verwijzing naar Eddy Merckx, de allergrootste ooit. (lachje) Hij is op de hoogte van het initiatief en heeft ons zelfs veel succes gewenst."