Tadej Pogacar is de allereerste "Opper Eddy" en bedankt met videoboodschap: ontdek alle winnaars!

Een streep onder de eerste awardshow van Wielerclub Wattage. Zes renners mogen zich de primussen van de eigenzinnige Eddy's noemen. Tadej Pogacar was de beste van allemaal, maar ook Wout van Aert en onze José De Cauwer vielen in de prijzen. Ontdek alle laureaten!

Waar won de Sloveen niet dit jaar? Overal waar Tadej Pogacar aan de start verscheen, verpulverde hij de tegenstand. Een historische dubbel in de Giro en Tour kleurden de geschiedenisboeken, maar daar stopte het allerminst.



Ook in eendagskoersen was het fenomeen - immer met een pluk haar door zijn helm - heer en meester. Zo zette hij enorm straffe solo's op in de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, het WK wielrennen in Zürich en zelfs bij zijn afsluiter in Lombardije.

"Ik ga het in het Engels zeggen, want ik spreek geen woord Nederlands", lacht Pogacar in een bedankingsvideo. "Bedankt voor de trofee en sorry dat ik er niet bij kan zijn."

"Ik hoorde dat Jasper Philipsen er al eentje gewonnen heeft. Ik weet wel wat grappige verhalen over hem. Jasper is een fantastische kerel, maar die verhalen kan ik beter niet delen. Bedankt voor alles. Hopelijk tot snel!"