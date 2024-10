Lotte Kopecky bedankt "Eddy in spe" Justine Ghekiere: bergkoningin kirt van plezier bij herkansing van WK-lift

wo 16 oktober 2024 21:50

Is er een wielrenster die meer harten veroverde afgelopen jaar? Aan werkkracht en een eeuwige glimlach geen gebrek bij Justine Ghekiere. En dat ze kan klimmen als de beste berggeiten ter wereld, dat bevestigde de West-Vlaamse in de Giro én de Tour. Lotte Kopecky heeft zelfs een woordje van bedanking over voor haar superknecht, die zich een jaar "Eddy in spe" mag noemen.

Is er een wielrenster die meer harten veroverde afgelopen jaar? Aan werkkracht en een eeuwige glimlach geen gebrek bij Justine Ghekiere.

En dat ze kan klimmen als de beste berggeiten ter wereld, dat bevestigde de West-Vlaamse in de Giro én de Tour. Zowel in Italië als in Frankrijk kroonde ze zich tot de bollentrui aan de streep. Logisch dat ze niet kan stoppen met lachen. Ook wanneer ze niet in de spotlight staat, plooit Justine Ghekiere zich dubbel voor haar kopvrouw. Iets wat Lotte Kopecky kan beamen na het WK wielrennen op de weg.

Eerst en vooral wil ik je bedanken voor het berewerk dat je geleverd hebt in Zürich om me aan mijn tweede wereldtitel te helpen. Lotte Kopecky