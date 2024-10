"Spektakel Eddy" Lars Daniels komt award na heldendaad ophalen te paard: "Ik dacht: ik wil en moét dat vangen"

Even waande hij zich de Zorro van het peloton. Belofte Lars Daniels was de held van de dag in de Arden Challenge. Die werd opgeschrikt door een losgeslagen paard. Maar voordat het dier - dat het peloton op de hielen zat - voor paniek kon zorgen, vatte onze (toen) 23-jarige landgenoot haar bij de teugels. Dat verdient uiteraard de "Spektakel Eddy".