Jurgen Mettepenningen hekelt "verregaande gevolgen" van schorsing Eli Iserbyt: "En waarom zo laat gecommuniceerd?"

zo 20 oktober 2024 15:24

De schorsing van 3 wedstrijden na het incident met Ryan Kamp in Beringen is hard aangekomen in het kamp van Eli Iserbyt. Ploegleider Jurgen Mettepenningen hekelt bovendien de laattijdige communicatie van de UCI. "We stonden zaterdagochtend al klaar om naar Essen te vertrekken", klinkt het.

Geen Eli Iserbyt zondagmiddag tijdens de Superprestigecross in Ruddervoorde. De Belg kreeg zaterdagochtend te horen dat hij voor 3 veldritten geschorst is, na zijn aanvaring met Ryan Kamp van vorige week. "Dat was een domme reactie die nooit had mogen gebeuren", benadrukt Jurgen Mettepenningen, ploegleider van Pauwels Sauzen - Bingoal. "Ik denk wel dat er nadien een juiste reactie is geweest van Eli. Hij heeft zich publiekelijk verontschuldigd en ook bij Ryan Kamp. Wij dachten dat de zaak gesloten was na de diskwalificatie in Beringen en de boete."

Je kunt toch moeilijk iemand 2 keer straffen voor hetzelfde incident? Jurgen Mettepenningen

Maar dat was buiten de Internationale Wielerunie UCI gerekend. Zaterdagochtend kwam het nieuws binnen dat Iserbyt voor 3 veldritten geschorst is. "We waren heel verrast. We stonden net klaar om naar de cross in Essen te vertrekken", zegt Mettepenningen. "De ontgoocheling was heel groot. Ik vind het ook echt niet kunnen dat die uitspraak zo laat komt. Waarom laten ze hem deze week nog crossen in Ardooie en komen ze dan pas zaterdag met het nieuws van de schorsing? Ik vind dat niet professioneel." "Je kunt toch ook moeilijk iemand 2 keer straffen voor hetzelfde incident?", stelt Mettepenningen. "Dat is nu wel gebeurd."

Mentaal is het zwaar voor Eli en ook de reacties van het publiek op hem zijn ondermaats. Jurgen Mettepenningen