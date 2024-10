Ongezien! Eli Iserbyt stampt na valpartij op wiel van Ryan Kamp: "In het heetst van de strijd, maar was onnodig"

De Exact Cross in Beringen is nog maar de eerste veldrit van het seizoen, maar bij Eli Iserbyt stond er blijkbaar toch al veel spanning op. Iserbyt liet zich zaterdag van zijn minst fraaie kant zien, toen hij na een valpartij vol op de spaken van Ryan Kamp trapte. "Daar krijg je in het voetbal rood voor", oordeelde onze commentator Ruben Van Gucht.

Dat had ook de wedstrijdjury gezien, want Iserbyt werd even later uit de koers genomen.

Iserbyt krabbelde recht en reageerde furieus, door op de spaken van Ryan Kamps wiel te stampen. Onze commentatoren keken vol ongeloof toe. "In het voetbal krijg je daar rood voor. Dat is natrappen", zei Ruben Van Gucht.

Het licht ging duidelijk even uit bij Eli Iserbyt in de Exact Cross in Beringen. Al vroeg in de wedstrijd kwam hij ten val, na een schouder tegen schouder-afdaling met Ryan Kamp .

"Hij hoefde me niet in de kant te duwen, al was mijn reactie niet nodig", reageerde Eli Iserbyt. "Het zijn dingen die al van vorig seizoen een beetje spelen: afsnijden, duwen waar het niet nodig is, ... Ik denk niet dat het daar nodig was om mij in de kant te duwen."

"Het was in het heetst van de strijd. Ik stampte na een verbale reactie van Ryan, maar mijn reactie was onnodig."