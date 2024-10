Van "te lage straf" tot "moeilijk te aanvaarden": veldritwereld is verdeeld over schorsing Eli Iserbyt

Eli Iserbyt moet drie veldritten op het strafbankje zitten na zijn incident met Ryan Kamp in Beringen. Terwijl commentator Paul Herygers "dacht dat de kous af was", zien sommige ploegleiders de sanctie als "een terecht statement". Sporza ging de temperatuur opmeten in Essen.

"Eli heeft zich al publiekelijk verontschuldigd, alsook bij Kamp zelf. Ik had gehoopt dat zijn straf met een diskwalificatie en boete al achter de rug was", zei Mettepenningen.

Hij was bijna in Essen aangekomen, toen Eli Iserbyt het slechte nieuws vernam. De Internationale Wielerunie (UCI) legde de Belgische kampioen een schorsing van drie veldritten op, waardoor hij rechtsomkeer mocht maken.

Het is nu ook niet dat Iserbyt een vuistslag had uitgedeeld. En hij had zijn excuses aangeboden.

Ook veldritcommentator Paul Herygers viel uit de lucht. "Deze straf is moeilijk te aanvaarden", zei hij. "Ik dacht dat het verleden tijd was."

"Iserbyt was in Beringen al uit koers gevlogen, had geen prijzengeld gekregen, had zijn excuses openlijk aangeboden en die waren ook aanvaard. Dan zou je denken dat de kous af is."

Herygers vindt het dan ook jammer voor de eerste manche van de Superprestige in Ruddervoorde op zondag. "Iserbyt is toch een man van de regio. Zijn afwezigheid is een tegenvaller voor de organisatoren."