Eli Iserbyt beleefde "mentaal moeilijke dagen" na incident met Kamp: "Maar ik heb schuldbesef en spijt"

do 17 oktober 2024 16:38

Tijd om de plooien glad te strijken? Eli Iserbyt beseft dat hij in Beringen over de schreef is gegaan. Hij kwam ten val na een akkefietje met Ryan Kamp en trapte daarna vol op de spaken van diens fiets. "Ik heb vervelende dagen achter de rug, maar dat is ergens ook normaal", was hij open voor de Kermiscross in Ardooie.

Het veldritseizoen was vorige week nog maar net onderweg en er ging al een schokgolf door het wereldje. Eli Iserbyt had zich in de eerste cross van het jaar meteen laten opmerken - in negatieve zin. Iserbyt kwam in een korte afdaling ten val na wat geduw met Ryan Kamp. De West-Vlaming reageerde furieus en stampte vol op de spaken van de fiets van de Nederlander. Het leverde hem een diskwalificatie op. En heel wat boze reacties. "Ik heb vervelende dagen achter de rug", was hij eerlijk voor zijn volgende wedstrijd, de Kermiscross in Ardooie. "Maar dat is ergens wel normaal." "Ze zeggen altijd: "Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten." Wel, ik heb het zeker gevoeld."

Ik was een beetje geschrokken. Het had zeker niet gehoeven. Eli Iserbyt