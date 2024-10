UCI schorst Eli Iserbyt voor 3 crossen na incident met Kamp: geen Essen en Ruddervoorde, team misnoegd

za 19 oktober 2024 10:56

Eli Iserbyt reageert zich af op de fiets van Kamp in Beringen. Dat gebeurde vorige week in de openingscross.

De internationale wielerbond (UCI) heeft Eli Iserbyt gestraft voor zijn trap vorige week op het achterwiel van de Nederlander Ryan Kamp in Beringen. De nummer 1 van de wereld moet 3 crossen geschorst toekijken. Dat maakte Iserbyts ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal bekend. Het gaat over Essen en Ruddervoorde dit weekend en de Nederlandse cross in Heerderstrand op 26 oktober.

"In het voetbal krijg je daarvoor rood", waren de woorden van commentator Ruben Van Gucht, toen Iserbyt vorige week natrapte op het wiel van Kamp. De twee reden samen naar beneden en kwamen allebei ten val. De Belg verweet de Nederlander en trapte na.



Iserbyt werd uit de wedstrijd genomen en kreeg een boete van 100 Zwitserse frank (106 euro), herinnerde het persbericht van Pauwels Sauzen-Bingoal.



De Belgische kampioen excuseerde zich na de cross bij Kamp en besefte dat hij over de schreef was gegaan. Maar dat volstond dus niet voor de wereldwielerbond.



"De UCI kondigde ondertussen een bijkomende sanctie aan: zo zal de renner 3 wedstrijden geschorst aan kant blijven, waardoor hij de Exact Cross in Essen, de Telenet Superprestige in Ruddervoorde en de wedstrijd in Heerderstrand zal missen." Daarbovenop kwam nog een extra boete van 2.500 Zwitserse frank (2.658 euro).

Mettepenningen: "UCI had dit anders kunnen oplossen"