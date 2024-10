Ruben en Paul kaarten na over akkefietje tussen "deugnietjes" Iserbyt en Kamp: "Eigen aan de cross"

De trap van Eli Iserbyt zal zeker in de hoogtepunten (of dieptepunten?) van het veldritseizoen 2024-2025 komen. Dat er in de eerste cross al spanningen zijn, zorgt voor een bijzondere dynamiek in de sport. "Het is nu zaak voor die twee om het zo snel mogelijk goed te maken", oordeelt Paul Herygers.

Paul: Dat is waar. Zij zouden dat voorval nog enkele crossen meedragen, dat zie ik hier niet gebeuren. Zo heeft Iserbyt toch een juiste beslissing genomen.

Paul: Het gaat ook vaak over het imago van de sport. Ze keren er graag op terug om te duiden dat zo'n acties niet getolereerd worden.

Ruben: In het reglement staat: ofwel een boete, ofwel een diskwalificatie. Dus andere sancties zouden eigenlijk buiten hun bevoegdheid liggen.

Paul: Dat denk ik wel. Er moet niet meer op teruggekomen worden. De commissarissen hebben gedaan wat ze moesten doen en hebben hem uit de wedstrijd gezet. Daarmee is de kous af.

Ruben: Er zijn mensen binnen het wereldje die vinden dat Iserbyt meerdere weken geschorst moet worden. Is dat er niet wat over?

Er zal elke week wel iets gebeuren in de cross.

Ruben: Er zou een voorhistorie zijn tussen Kamp en Vanthourenhout. Is dat dan besproken tussen de ploeggenoten, of is dat te ver gezocht?



Paul: Dat zijn dingen die besproken worden onder renners. Maar je kunt niet telkens erover beginnen. Je kunt geen cross rijden zonder elkaar eens aan te raken.



Ruben: Hoe pak je nu zo'n situatie aan om die zo snel mogelijk onschadelijk te maken?



Paul: Die twee renners bij elkaar zetten, zo snel mogelijk. Zo wil je toch niet naar Ardooie trekken, want daar komen ze elkaar opnieuw tegen. Als ze van inborst goede jongens zijn - wat ik wel denk dat dat het geval is - is het vergeven en vergeten.



Ruben: Voor Iserbyt is het geen gedroomde start, maar er wordt meteen over de cross gesproken.



Paul: Dat is cross. Er zal elke week wel iets gebeuren. Niet iets gelijkaardigs, maar er zijn genoeg verhalen binnen de wedstrijd. En er komen goede moppen uit voort. De beste die ik net hoorde was "Iserbyt zou beter bij de Rode Duivels gaan sjotten". Je moet er niet meer van maken dan wat het is. Het zijn twee deugnietjes onder elkaar.