Van de OnlyFans-renner tot de stomdronken chipsgooier: het wielerjaar anders bekeken

Het afgelopen wielerseizoen leverde weer veel sportieve hoogstandjes op. Maar extrasportief stond 2024 ook bol van de opvallende beelden: hoe een neergestort plafond bijna 2 Belgische renners wegmaaide en hoe 2 beren broodjes wilden smeren bij een ploegbus. Een overzicht.

De geniale move van steward Rik

Steward Rik Bossuyt maakt in Kuurne-Brussel-Kuurne naam en faam toen hij winnaar Wout van Aert moest begeleiden naar de interviewzone.

Eerst perste Bossuyt een pittig sprintje uit zijn dijen om de uitbollende Van Aert bij te benen. Daarna zocht hij zijn toevlucht tot een step. Het leverde geweldige beelden op.

Belgische paardentemmer op de fiets

Was het Zorro? Was het Lucky Luke?



Nee, die waren het niet. Het was onze 23-jarige landgenoot Lars Daniels die een paard temde vanop zijn fiets. Het losgeslagen paard holde het peloton achterna in de finale van de beloftewedstrijd Arden Challenge. Wielrenner Lars Daniels, die opgroeide op een manege, greep op een gegeven moment naar de teugels en remde zelf zo hard mogelijk. Zo kwam het paard tot stilstand. De politie leverde het paard over aan de ruiter in kwestie? Daniels zelf zou uiteindelijk 93e worden, maar was na de finish natuurlijk dé man van de koers.



Plafond stort neer op Decathlon-Belgen

"Ik had dood kunnen zijn." De hotelovernachting na de Eschborn-Frankfurt zal Stan Dewulf en Oliver Naesen nog lang bijblijven. Toen ze rustig aan het slapen waren, stortte er plots een groot stuk pleisterwerk van het plafond naar beneden. De harde knal in de rennerskamer deed ook verzorgers verderop in de gang uit hun bed springen. Naesen hield er uiteindelijk een geschaafde enkel aan over, Dewulf liep de schrik van zijn leven op.

Van leider in de Vuelta tot OnlyFans-ster

Een opvallende carrièrewending. Vorig jaar droeg de Italiaan Andrea Piccolo nog 1 dag de leiderstrui in de Vuelta. Tegenwoordig is hij vooral actief op OnlyFans. Het Italiaanse wielertalent reed zich in de Giro dit jaar in de kijker met een 4e plaats in de gravelrit. Maar anderhalve maand later werd de 23-jarige renner aan de grens tegengehouden op verdenking van het vervoer van groeihormoon. Zijn team EF-EasyPost beëindigde meteen het contract van Piccolo, die zijn heil zocht in OnlyFans.



Geen toeval, want zijn Colombiaanse vriendin Valentina Gomez deelt al langer exclusieve content op OnlyFans.

Beren aan de ploegbus van Tietema

Dat Roemenië bekend staat om zijn grote berenpopulatie weten ze sinds dit jaar bij wielerploeg Tour de Tietema-Unibet.



Tijdens de Sibiu Cycling Tour schrokken de renners van de Nederlanse ploeg zich een hoedje toen ze plots een berin met haar welp zagen naderen.



De beren waren in de buurt van de ploegcamper op zoek naar wat lekkers. De renners bleven buiten schot.

De plasbidon van Campenaerts

Een opvallend beeld uit de 10e etappe van de Tour. Op 35 kilometer van de streep ledigde Victor Campenaerts zijn blaas in een bidon. "Omdat ik aan de verkeerde kant van het peloton reed om te plassen", luidde de uitleg van Vocsnor. Campenaerts zou Campenaerts niet zijn als hij zijn plasbidon niet probeerde te verpatsen aan een collega. Maar Stefan Bissegger, die naast Campenaerts reed, weigerde om een slokje te nemen van het sapje.

Dronken chipsgooier

Een man met een geel hoedje wou zich tijdens de Tour-etappe naar Pla d'Adet onsterfelijk maken door chips te gooien naar de hoofden van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. De wielerwereld sprak schande over het incident. De man, die de hele middag stevig gedronken had, werd opgepakt door de politie maar was te dronken om verhoord te worden. Nadat de chipsgooier zijn roes had uitgeslapen in de cel, werd hij vrijgelaten. Omdat de getroffen teams geen klacht hadden ingediend. "Mijn diëtiste was niet blij dat ik chips at tijdens de etappe", begroef Pogacar het chipsincident met een grapje tijdens zijn tijdens zijn overwinningsspeech in Nice.

Bavo verleidt Van Aert

Toen Sporza-reporter Bavo Mortier deze zomer op bezoek was in de Tour, daagde Sep Vanmarcke (ploegleider bij Israel-Premier Tech) hem uit. Als Bavo een renner kon overtuigen om 20 push-ups te doen, mag hij in volgend jaar mee in de volgauto tijdens Parijs-Roubaix. Jasper Stuyven, John Degenkolb en Mike Teunissen bedankten voor de push-ups. "Ik kan dat niet" en "Kom morgen nog eens terug", klonk het.

De verlossende "ja" kwam zowaar van Wout van Aert. "Het is wel heel verleidelijk. Al is het wel warm vandaag voor 20 push-ups." Maar de schaduw aan de bus bracht verlossing. Het levert Bavo volgend seizoen een plekje in de volgauto van Sep Vanmarcke tijdens de Hel.

Overstekende herten veroorzaken valpartij

Dat herten geen wielerfans zijn, weten we sinds de Vuelta. In de 8e etappe stak een kudde de weg over, toen de renners passeerden. Het eerste dier sprong over de auto van de ploegauto. De tweede hert geraakte verstrikt tussen de fietsen op de volgauto van Euskaltel. Twee fietsen geraakten flink beschadigd. Twee renners kwamen ten val tijdens de hertenpassage: Euskaltel-renner Txomin Juaristi en Lidl-Trek-renner Giulio Ciccone (die 2 dagen later uit de Vuelta moest stappen met kniepijn).

