Spion in het peloton hoort veel "rare verhalen": "Kopman staat deel van zijn loon af aan ontevreden knecht"

Op enkele punten en komma's na is het wielerseizoen 2024 ingekaderd. Tijd om ons oor nog eens te luister te leggen bij onze spion in het wielerpeloton. Over een Franse ploeg die in de penarie zit, de Pidcock-saga en andere opvallende verhalen die leven in het peloton.

"In de buik van het peloton hoorde ik iets waaien over een Frans team met financiële problemen."

"Maar het is een beetje eigen aan deze tijd van het jaar. Rare verhalen waarvan je niet weet of ze waar of niet waar zijn."

"Ik hoor dat mensen uit de staf nog altijd niet weten of ze volgend jaar bij de ploeg mogen blijven."

"De service course oogt aan de buitenkant heel groot en mooi. Maar binnenin zou er toch wat onzekerheid heersen."

"Telkens als ik voorbij de nieuwe service course van Lotto-Dstny passeer, denk ik: "Amai, het is de bedoeling dat dat gebouw lang meegaat.""

"De saga rond Tom Pidcock zorgt ook voor wenkbrauwengefrons in het peloton."

"In de Ronde van Piemonte moest Pidcock last minute invallen, voor de Ronde van Lombardije werd hij last minute van de startlijst gehaald. Bizar allemaal."

"Pidcock is een beetje een einzelgänger binnen Ineos, met zijn eigen dokter en eigen staf. Hij wil een beetje zijn eigen ding doen."



"Zo wou de ploeg niet dat Pidcock op het einde van vorig seizoen in Canada ging mountainbiken. Maar hij heeft toch de plas overgestoken."



"Sindsdien is het water tussen beide partijen dieper en dieper geworden."

"Maar welk team kan 12 miljoen euro op tafel leggen? Want dat is de afkoopsom van Pidcock. Tenzij er nog een achterdeurtje in het contract zit."

"Vooral Q36.5 en Visma-Lease a Bike zouden interesse hebben om hem los te weken bij Ineos. Pidcock bij Red Bull-Bora-Hansgrohe lijkt minder waarschijnlijk."