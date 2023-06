Met SafeR streven renners, ploegen, organisatoren en de UCI naar meer veiligheid in de wielersport

Het tragische overlijden van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland maakte nog eens pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de wielersport is.

Het peloton wordt geregeld keihard getroffen door incidenten en valpartijen en alle partijen willen de veiligheid in het wielrennen naar een hoger plan tillen.

Kort na de vreselijke val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen in 2020 zijn meerdere initiatiefnemers met elkaar om de tafel gaan zitten, behoorlijk uniek in het wielrennen.

Die gesprekken zijn stelselmatig uitgemond in de geboorte van SafeR, waarbij alle actoren verenigd zijn en beseffen dat ze moeten samenwerken om vooruitgang te boeken.

Onder meer Patrick Lefevere (Soudal-Quick Step), Richard Plugge (Jumbo-Visma), Ineos, Flanders Classics en de UCI worden geciteerd als grote bezielers.

De grootste conclusie van hun onderzoeken en gesprekken was dat de schuld niet in één kamp gelegd kan worden.

Soms worden valpartijen veroorzaakt door het parcours, in andere gevallen ligt het gedrag van renners, volgauto's of motards aan de grondslag.