Nico Hulkenberg wisselt na dit seizoen van F1-stal en trekt van Haas naar Sauber

Nico Hülkenberg is een routinier in de Formule 1. De 36-jarige Duitser reed al meer dan 200 GP's, maar kon nog nooit een podium halen.

Na een pauze van drie jaar kwam Hülkenberg vorig jaar bij het Amerikaanse Haas terecht. Momenteel staat hij 13e in de WK-stand. De eerste vijf races van het seizoen eindigde Hülkenberg drie keer in de top 10.

Haas-teambaas Ayao Komatsu bedankte Hülkenberg in een statement op de teamwebsite. "Hij was een teamplayer en iemand waarmee we graag hebben samengewerkt", zo klonk het.

Hülkenberg blikte enthousiast vooruit naar de samenwerking met zijn nieuwe team. "Het vooruitzicht om voor Audi te strijden is iets heel bijzonders. Als een Duitse fabrikant met zoveel vastberadenheid de F1 betreedt, is dat een unieke kans."