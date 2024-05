Ali en Tyson achterna: wie is Oleksandr Usyk, de eerste onbetwiste wereldkampioen boksen van deze eeuw?

di 21 mei 2024 18:02

Zaterdagnacht stapte Oleksandr Usyk als triomfator uit de ring in de bokskamp voor de eeuwigheid. De 37-jarige Oekraïner versloeg Tyson Fury en is nu de eigenaar van de gordels in de 4 boksbonden. Wie is het Oekraïense boksfenomeen? Sporza Daily verdiepte zich in de onbetwiste wereldkampioen.

"Usyk is voor mij sowieso een van de grootste kampioenen ooit", stelt bokser Victor Schelstraete, die België deze zomer wil vertegenwoordigen op de Spelen. "Niet alleen is Usyk undisputed wereldkampioen geworden in een gewichtsklasse lager, maar heeft dat ook gedaan in een gewichtsklasse hoger." "Dat doet Usyik terwijl zijn land (Oekraïne) in oorlog is en tegen iemand die zoveel groter is (Fury)." "Usyk is een fenomeen. Ik denk dat het lang zal duren vooraleer de bokssport nog zo iemand zal meemaken."

De speciale status van boksen in Oekraïne

Voor de kamp tussen de 2 ongeslagen topzwaargewichten kreeg Usyk door de bookmakers nochtans minder kansen toegedicht dan Fury. Maar die hadden de achtergrond van de Oekraïner niet goed bestudeerd.

"Usyk komt uit een boksschool die topboksers heeft voortgebracht zoals de Klitsjko’s, mannen met een heel goede techniek die gebruik maken van lichamelijke kwaliteiten", duidt bokskenner Alain Van Driessche. Boksen heeft in Oekraïne bovendien een speciale status.



"Usyk komt uit een land waar boksen de sport nummer 1 is. De ganse natie heeft zich kunnen optrekken aan de prestatie van Usyk." "Boksen is ook verweven in de Oekraïense politiek. Wie is er burgemeester van Kiev? (Drievoudig wereldkampioen) Vitali Klitsjko."



Waarom Usyk favoriet was tegen Fury

Wat velen niet weten, is dat de 37-jarige Usyk er al bij was op de Olympische Spelen van Peking 2008.



"4 jaar later is hij olympisch kampioen geworden in Londen. Nu staat hij nog altijd aan de top", onderstreept Van Driessche.



"Fury was een behoorlijke amateur en heeft een 30-tal kampen gebokst. Terwijl Usyk daar een veelvoud van gebokst heeft op het allerhoogste niveau. Dat vergeten veel mensen." "Bovendien kwalificeerde Fury (in tegenstelling tot Usyk) zich nooit voor de Olympische Spelen."