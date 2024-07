Bart Swings wint zwaarbevochten puntenrace nieuwe stijl op het EK skeeleren in Oostende

Op de slotdag van het pistetoernooi in Oostende heeft Bart Swings de Europese titel op de puntenkoers over vijf kilometer gewonnen. Eenvoudig ging dat niet. Swings moest tot het uiterste gaan om titelverdediger Timothy Loubineaud achter zich te houden.

Na enkele rondjes nodig te hebben om zijn eerdere valpartij in de aflossing van zich af te schudden, begon Swings in samenwerking met Jason Suttels aan een opmars in de puntenrace.



Na een beklijvende strijd met titelverdediger Timothy Loubineaud zou de race met een nieuwe titel voor Swings bekroond worden. Het is al de vierde voor België dit toernooi. Niero restte de derde plaats. Suttels eindigde als zesde, Indra Médard als zestiende.

Bij de vrouwen zegevierde de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Voor Jorun Geerts was er de altijd ondankbare vierde plaats.

En opvallend: geen saai moment in de korte puntenrace nieuwe-stijl. De races in Oostende zijn aantrekkelijker, doordat skaters elke ronde punten kunnen verdienen. Voorheen was er bij de Europese titelstrijd in een wedstrijd over tien kilometer telkens een puntenloze ronde, waardoor de strijd wat verflauwde.

Op de 500 meter was er brons voor Fran Vanhoutte. Achter Asia Varani uit Italië en Manon Fraboulet uit Frankrijk startte Vanhoutte als derde, een positie die zij niet meer kon verbeteren. Eerder zegevierde Vanhoutte op de 1.000 meter en was ze lid van het trio dat naar aflossingsbrons reed.

Na het pistetoernooi zijn de verhoudingen duidelijk. Frankrijk, dat een brede groep goed opgeleide skaters afvaardigde, behaalde de meeste medailles (12 keer goud, 15 zilver en 11 brons), Italië volgt met (12-8-15), waarbij wordt aangetekend dat de Italianen over krap twee maanden gastheer zijn van de World Roller Games.

Op enige afstand volgt België als derde skeelerland van het continent: 4-2-5. Na een rustdag wordt het toernooi dinsdag voortgezet met de wegwedstrijden.