Oleksandr Usyk bezorgt Tyson Fury allereerste verlies en is eerste onbetwiste wereldkampioen zwaargewichten van 21e eeuw

De "Ring of Fire" vond plaats in Saudi-Arabië. Fury had niet verloren in 35 gevechten, Usyk in 22.

We hebben eindelijk een verliezer: noch Tyson Fury, noch Oleksandr Usyk had ooit al een profkamp verloren. In de clash tussen de 35-jarige Brit en de 37-jarige Oekraïner vannacht in de Saudische hoofdstad Riyad gaf de jury na 12 ronden het voordeel aan die laatste: 2 tegen 1. Usyk was al wereldkampioen van de WBA, WBO en IBF en pakt nu ook de gordel van de WBC van Fury over.

Er werd al maanden uitgekeken naar de "Ring of Fire", zoals de bokskamp voor de eeuwigheid tussen de 2 ongeslagen topzwaargewichten in de uitverkochte Kingdom Arena genoemd werd. Bovendien stonden de 4 belangrijkste boksgordels op het spel.



Usyk maakte een einde aan de onoverwinnelijkheid van de "Gypsy King", die 35 overwinningen en 1 gelijkspel op zijn conto had. Voor Usyk staat de teller nu op 23 overwinningen in 23 gevechten.



Usyk (1,91m en 101,35 kg) bleef qua lengte en gewicht achter op Fury (2,06m en 118,84 kg) en was ook qua leeftijd in het nadeel, maar de Oekraïner begon agressief en snedig en kreeg in de eerste 2 rondes de bovenhand op de Brit.



De charismatische Fury was vooraf favoriet. Want een boksgezegde luidt: "A good big man will always beat a good small man." De man met een spanwijdte van 2,16 meter vocht terug en domineerde zijn tegenstander in de 6e ronde.



2 tegen 1

Usyk verhoogde vervolgens volgens zijn vertrouwd recept de druk in de 2 volgende rondes. In de 9e ronde moesten de gong en de touwen de Gypsy King te hulp komen na een flinke linkse van de olympische kampioen van 2012.



Fury kon het tij niet meer keren en 2 van de 3 juryleden kenden de overwinning toe aan Usyk: 115-112 en 114-113. Het derde jurylid oordeelde dan weer in het voordeel van Fury: 113-114.



Usyk is de eerste onbetwiste wereldkampioen bij de zwaargewichten sinds de Brit Lennox Lewis in 1999 de Amerikaan Evander Holyfield opzijzette. De Oekraïner bracht na afloop van de kamp hulde aan zijn land, dat in een oorlog verwikkeld is met Rusland.



Usyk, die zich in een rijtje zet met namen als Jack Dempsey, Joe Louis, Floyd Patterson, Muhammad Ali, Joe Frazier en Mike Tyson, vocht tegen zijn tranen in de ring: "Ik wil mijn team enorm hard bedanken. Dit is een geweldig moment voor mij, voor mijn familie en voor mijn land. Slava Ukraini! (Glorie aan Oekraïne, red)".

Dit was een van die beslissingen in het boksen... Maar voor mij is het duidelijk: ik won en I'll be back Tyson Fury

Fury vraagt rematch: "Ik won vandaag!"

Fury gaf na de laatste gong een kus op het hoofd van Usyk, die op zijn beurt na de beslissing Fury een paar stevige knuffels gaf.



De cijfers zetten de jurybeslissing kracht bij: 41% van de 407 punches van Usyk kwamen aan, Fury moest het doen met 31,7% van zijn 496 punches. Usyk gooide er ook meer (260 tegenover 210) power punches tegenaan, die ook meer aankwamen (122 tegenover 95).



Toch ging Fury niet akkoord met de uitkomst: "Ik geloof dat ik de kamp won. Hij won enkele ronden, maar ik won de meeste. Dit was weer een van die beslissingen in het boksen. Wat kun je eraan doen..."



"We leverden allebei een goed gevecht, we gaven het beste van ons zelf. Zijn land is in oorlog, mensen hebben sympathie voor een land in oorlog. Maar voor mij is het duidelijk: ik won en I'll be back. Ik heb een clausule voor een rematch."



Die zou in oktober kunnen plaatsvinden. Ondertussen kan Fury zich troosten met een cheque van 90 miljoen euro, Usyk moet het met de helft doen.

