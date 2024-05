Exact 30 jaar na fatale crash wordt de magie van Ayrton Senna herdacht: "Hij was een boodschapper van God"

wo 1 mei 2024 09:00

1 mei 1994. Een datum die voor eeuwig een litteken vormt in de koningsklasse van de autosport. Drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna kwam in Imola om het leven bij een zware crash. Het Braziliaanse volk gaf zijn racelegende een staatsbegrafenis. Maar ook dichter bij huis werd Senna geëerd. "Hij was een absolute toprijder, zijn dood zette een evolutie op gang", deelt oude vriend Thierry Boutsen.

34 jaar. Langer heeft Ayrton Senna niet van het leven mogen genieten. De Braziliaan rijder leefde vanzelfsprekend op snelheid en adrenaline. Tot die hem fataal werden op 1 mei 1994. Op het circuit van Imola in Italië ging Senna hard uit de bocht. Met de helikopter werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen. En zo liet hij een gapend gat achter bij iedereen die hem lief had in de racewereld. Zo ook onze landgenoot Thierry Boutsen (66). "Ik zag het ongeluk thuis op mijn televisie", vertelt hij 30 jaar na datum. "Een zeer tragisch moment, waar ik niets meer over wilde horen of zien. Het was een heel moeilijke periode voor mij." Temeer omdat hij het racen oversteeg. Daarom draagt een film al zijn naam en komt er binnenkort een Netflix-serie over zijn leven en unieke rijstijl.

Senna en Boutsen konden het goed met elkaar vinden.

Legende in de sport én voor Brazilië

Wie was Ayrton Senna? "Eerst en vooral een goede vriend van mij", opent Boutsen zijn kluisje vol herinneringen over de Braziliaan. "En een toprijder. De beste tegen wie ik gereden heb, by far." Senna was op het moment van zijn ongeluk drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. Zijn inhaalacties immer soepel, zijn verdediging steeds onnavolgbaar. Dat maakte van hem een tovenaar achter het stuur. "Elke keer als ik hem zag racen, sloeg ik een mooie herinnering op. Dat ik hem drie keer kon kloppen, maakte het alleen maar mooier", zegt onze landgenoot, die actief was op het hoogste niveau tussen 1983 en 1993.

Zijn dood liet een grote schokgolf na, die zorgde eindelijk voor een evolutie naar veiligheid. Thierry Boutsen

Dat hij vanaf afstand de fatale crash zag, blijft dan ook nazinderen. "Ik ben wel naar de begrafenis gegaan in Brazilië, net als de andere rijders", deelt Boutsen. "Daar pas voelde je hoe populair hij was. Hij heeft zo veel voor Brazilië gedaan. Senna was een boodschapper van God." Dat bewezen ook de staatsbegrafenis en drie dagen van nationale rouw. Senna was een icoon in Brazilië. Iemand die even de zorgen van het dagelijkse leven deed vergeten en de massa beroerde. Zijn verlies was zwaar, maar had toch één positief gevolg voor de autosport. "Zijn dood liet een grote schokgolf na, die zorgde eindelijk voor een evolutie naar veiligheid." "Als je de wagens van toen vergelijkt met die van nu, is het een wereld van verschil", besluit Boutsen. Denk maar aan de verstevigde kooien, verbeterde brandpakken en de halo, maar ook aan dikke bandenmuren en grindstroken op de circuits zelf. Een veilige erfenis, waar de huidige generatie rijders Senna 30 jaar na datum dankbaar voor zijn.