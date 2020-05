Sporza @school #22: Waarom na Ayrton Senna amper nog doden vielen in de Formule 1

De dood van Ayrton Senna

Onze landgenoot Jacky Ickx kan het opzijn 75e wel nog navertellen. "De marge tussen een normaal en een vreselijk ongeluk was heel klein. Ik ben mijn beschermengel heel dankbaar", getuigt de Belgische Formule 1-coureur. "Het is een mirakel dat ik nog leef."

Senna is de zoveelste dode in de Formule 1. Vooral in de jaren 50, 60 en 70 komt bijna elk seizoen een coureur om het leven.

De halfgod is dood, Brazilië kondigt 3 dagen van nationale rouw aan en de begrafenis wordt live uitgezonden over de hele wereld.

VIDEO: Afscheid van F1-kampioen Ayrton Senna

Na de fatale crash op het circuit van Imola wordt het stoffelijk overschot van Ayrton Senna naar Brazilië overgevlogen. Het land is 3 dagen lang in rouw gedompeld.

Hogere cockpits, sterkere helmen, meer vangrails...

In het begin van de jaren 2000 worden coureurs ook beschermd door een nek- en hoofdsteun: het Head And Neck Support- of HANS-systeem.

De dood van Ayrton Senna brengt heel wat veranderingen met zich mee in een tot dan toe levensgevaarlijke sport. Ook omdat een dag eerder de Oostenrijker Roland Ratzenberger om het leven is gekomen en omdat Rubens Barrichello aan de dood ontsnapt is op het circuit van Imola.

VIDEO: Ex-wereldkampioen Nico Rosberg legt het HANS-systeem uit

Formule 1-rijders racen in een overlevingskooi

Kubica vliegt met zo'n 275 kilometer per uur keihard de muur in. De Pool krijgt 70 keer zijn lichaamsgewicht te verwerken, een zwaardere crash dan Senna, maar hij komt er van af met een hersenschudding en een gekneusde enkel.

Ook de kooi waarin coureurs tegenwoordig zitten, is van levensbelang. De zogenaamde overlevingscel uit kevlar en koolstofvezel is erg licht, maar wel twee keer sterker dan staal.

VIDEO: Webber en Alonso bijna ongedeerd na zware crashes

Lompe, maar levensnoodzakelijke Halo

De Formule 1 is zeker veiliger geworden, maar veilig is het nog niet. In 2014, 20 jaar na Ayrton Senna, crasht de Fransman Jules Bianchi op een speklad circuit in Japan. Hij botst in Japan met zijn hoofd tegen de onderkant van een takelwagen in Japan en overlijdt een half jaar later aan de gevolgen van de crash.



Na het vreselijke ongeluk maakt de Halo zijn intrede in de autosport. Dat is een beugel op de cockpit die het hoofd van de coureur extra moet beschermen. Het ziet er lomp, maar het redt wel Charles Leclerc wanneer hij de auto van Fernando Alonso over zich heen krijgt tijdens de Grote Prijs van België.