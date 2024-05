Tadej Pogacar doet Pellizzari zijn roze trui cadeau: "Ik bewonder Pogi enorm"

De Sloveense alien Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) boekte vandaag al zijn vijfde ritzege in deze Ronde van Italië. Na afloop was er een bijzonder moment, toen Pogacar zijn roze trui en bril cadeau gaf af aan Giulio Pellizzari ,die net tweede werd. De jonge Italiaan zijn blik sprak boekdelen tijdens de "swap".

Pellizzari en Pogacar, daar blijkt een voorgeschiedenis aan te vast te hangen.



De jongste deelnemer van deze Giro blijkt een fan te zijn van de vijf jaar oudere Pogacar.



"Hij heeft me een foto gestuurd die we in 2019 samen hebben genomen in de Strade Bianche", vertelde Pogi. "Hij was toen nog een klein kind (lacht). Ik ook eigenlijk. En nu rijdt hij hier erg sterk. Misschien kan hij wel een rit winnen."