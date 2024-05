Bora-Hansgrohe verklaart afwezigheid Emanuel Buchmann in Giro-selectie: "We moesten tactiek aanpassen"

wo 1 mei 2024 11:35

De aankondiging van de Giro-selectie heeft bij Bora-Hansgrohe voor wat wrevel gezorgd. Duits kampioen Emanuel Buchmann was enorm ontgoocheld na zijn niet-selectie. "De ploeg beloofde me co-leiderschap", schreef hij enkele dagen geleden op Instagram. "Dat is nieuws voor ons. We begrepen zijn post niet echt", reageert ploegleider Enrico Gasparotto.

In de week voor de Ronde van Italië stroomden de 8-koppige selecties binnen. Dat gebeurde vooral geruisloos, behalve bij Bora-Hansgrohe. Met een Instagram-post reageerde Emanuel Buchmann misnoegd. Hij haalde de selectie niet. "Ik kan mijn ontgoocheling en frustratie niet beschrijven. Heel mijn seizoen was gepland richting de Giro en de ploeg beloofde me zelfs co-leiderschap voor het klassement." "De laatste drie weken wilde ik me voorbereiden, maar 16 dagen voor de start van de Giro kreeg ik het telefoontje om te zeggen dat ik er niet bij zou zijn."

Slachtoffer van strategiewijziging

Bij zijn ploeg Bora-Hansgrohe waren ze verrast, maar ploegleider Enrico Gasparotto vindt het ook een mooie reactie. "Dat betekent dat hij heel erg graag in de Giro wilde zijn. We hebben renners nodig die ervoor gaan." "Ik was wel vrij verbaasd om te lezen dat wij hem het co-leiderschap hadden beloofd. Dat is iets nieuws voor ons. Het klopt niet." Gasparotto legt uit hoe de vork aan de steel zit. "Tijdens de eerste meeting met de renners in november hebben we besproken dat Martinez en Kämna onze twee klassementsmannen zouden zijn in de Giro."

We willen naar de Giro gaan met veelzijdige renners die kunnen winnen vanuit de vlucht. Enrico Gasparotto (Bora-Hansgrohe)

Begin april liep Lennard Kämna onder meer ribbreuken en een longkneuzing op na een aanrijding op training. Dat bracht de Giro-plannen van Bora in de war. "Ik heb Buchmann opgebeld en heb hem uitgelegd dat we door het uitvallen van Kämna onze strategie wat aangepast hebben." Wat is die tactiek dan precies? "Als ploeg willen we naar de Giro gaan met veelzijdige renners die kunnen winnen vanuit de vlucht." "Dat was de reden waarom we Jonas Koch in de Giro-selectie hebben gehaald. Hij kan klimmen en is snel genoeg om een sprint te winnen van een uitgedund peloton", vertelt Gasparotto.

Renners moeten begrijpen en aanvaarden dat de strategie verandert. Enrico Gasparotto (Bora-Hansgrohe)

De 2-voudige winnaar van de Amstel Gold Race begrijpt wel de teleurstelling bij 'Emu'. "In 2018 was ik 3e in de Amstel en 6e in Luik-Bastenaken-Luik. Mijn ploeg Bahrain Merida besliste toen 1 week voor de Giro om me uit de selectie te halen. Ik was toen ook ontgoocheld." "Maar als de strategie van een team verandert door bepaalde zaken die gebeurd zijn in de voorbije maanden, dan moeten de renners dat begrijpen en aanvaarden", besluit Gasparotto. Dit seizoen kwam Buchmann nog niet verder dan verre ereplaatsen in de Ronde van Oman (17e), de UAE Tour (27e) en de Ronde van het Baskenland (32e).