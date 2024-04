Buchmann haalt openlijk uit naar Bora-Hansgrohe na niet-selectie voor Giro: "Enorm teleurgesteld"

Emanuel Buchmann zit niet in de selectie van Bora-Hansgrohe voor de aankomende Ronde van Italië. En dat is bij de Duitser hard aangekomen. Hij schrijft zijn frustratie op sociale media van zich af. "Mijn hele jaar was gepland rond de Giro en de ploeg had me zelfs gedeeld kopmanschap beloofd." Hij sloot zijn boodschap af met de veelzeggende hashtag "freeemu".